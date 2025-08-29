アイガモ農法に取り組んでいる熊本県人吉市の小学校で、稲の生育に一役買っていたアイガモとの別れの日を迎えました。 【写真を見る】「さようなら」稲を守ったアイガモとの別れ夏を共に過ごしたヒナと子どもたち熊本 人吉市の中原小学校では、毎年4年生が命の授業の一環としてアイガモ農法に取り組んでいます。 今年も6月にアイガモのヒナ4羽を田んぼに放し、夏休みの間も子ども達が交代でエサやりなどの世話をしてきまし