熊本市立の小中学校では夏休みが終わり、始業式が行われました。 【写真を見る】「ニジマスを手づかみした！」夏の思い出飛び交う教室熊本市の小中学校で始業式 「おはようございます！」 熊本市の慶徳小学校にも、子どもたちの元気な声が戻ってきました。 始業式ではまず、8月10日から11日にかけての記録的な大雨で亡くなった人へ黙祷を捧げました。 式は、熱中症予防のため10分程度で終わり、子どもたちは久しぶり