すき家（東京都港区）が展開する牛丼チェーン店「すき家」が、「牛丼」の価格を値下げすることを発表。9月4日午前9時から新価格で販売されます。「牛丼」各種30〜40円値下げへ昨今、原材料費やエネルギーコストなどの上昇により、物価高が続いている経済環境を受け、同社は「すき家の牛丼を多くのお客さまにより手頃な価格でお楽しみいただきたい」という思いから、今回、値下げを決定したとのこと。また、国産のコシヒカリ