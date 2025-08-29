巨人ファンに愛され、チーム内でも尊敬されている長野(C)KentaHARADA/CoCoKARAnext巨人の一時代を築いた名選手にも確実に「黄昏時」が近づいている。長野久義だ。40歳のシーズンを迎え、背番号7は出場機会が激減。いまだ2軍では元気な姿を見せているものの、1軍ではキャリアワーストの成績になることがほぼ確実な情勢だ。長くチームを支えてきた精神的支柱は、ここからもうひと花咲かせられるだろうか。【動画】待ってた、チョ