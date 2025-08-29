国土交通省は航空事故につながりかねない安全に関するトラブルが2024年から相次いでいる全日空（ANA）のグループ会社に対し、厳重注意を行う方針を固めたことがわかった。5月に広島、8月に北海道・稚内でトラブル5月には「ANAウイングス」が運航する航空機が広島空港に着陸後、誘導路を走行中に工事区間に誤進入して立ち往生。8月20日には北海道の稚内空港で作業車両が退避する最中に滑走路に着陸し、翌21日、国交省は航空事故につ