有毒のウミウシ「ブルードラゴン」がスペインのビーチで発見され、海への立ち入り禁止が発令された。同国南東部トレビエハの町グアルダマル・デル・セグラ周辺約11キロに及ぶ海岸線で「ブルードラゴン」2匹が確認され海水浴が禁止に、同生物は「海で最も美しい殺人者」の異名を持ち、致命的な刺傷を引き起こす可能性があることで知られている。 【写真】ブルードラゴンと呼ばれるアオミノウミウシ