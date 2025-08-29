【新華社北京8月29日】中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念活動のプレスセンターは29日、2回目の記者発表会を開き、外交部の馬朝旭（ば・ちょうきょく）副部長が人類運命共同体の構築について次のように述べた。人類運命共同体とは、あらゆる民族と国家の未来と運命がしっかりと結びついていることを意味している。共に苦難を乗り越え、栄辱を共にし、われわれが生まれ育ったこの星を仲むつまじい大家族に築