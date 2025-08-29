福岡県飯塚市の「住宅型有料老人ホーム舞鶴」で虐待が確認されました。市は、代表者に自覚が見られず、すぐに施設としての対応が難しいとして、入居者を緊急避難させました。 福岡県と飯塚市によりますと、この施設では4度にわたり虐待が確認され、その後も十分な防止措置がとられなかったとして29日、老人福祉法に基づく改善命令が出されました。2024年8月から2025年4月にかけて、県の立ち入り検査や市の調査で確認され