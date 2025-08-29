8月最後の週末、さらには新学期がスタートする9月になっても、最高気温は35℃以上の猛暑日が続きそうです。関東や東海の内陸では40℃予想も出ています。8月末にもかかわらず、再びこの夏の暑さのピークがやってきそうです。■東京都心は35℃で猛暑日戻る予想きょう29日（金）は高気圧に覆われて晴れる所が多く、最高気温は関東から九州の100地点以上で35℃以上の猛暑日が予想されています。東京都心は35℃の見通しで、今年24日目の