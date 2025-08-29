神戸市のマンションで住人の女性が殺害された事件。逮捕された男が「事件の2日前に勤務先付近で歩いている被害者を見つけ、好みのタイプだと思った」などと話していることがわかりました。【写真を見る】事件前日、長時間にわたり何度も付近をうろつく男の姿谷本容疑者「事件2日前に見つけ、好みのタイプだと思った」神戸市のマンションで住人の女性が殺害された事件から8日。逮捕された男が、「事件の2日前に、勤務先付近で歩いて