¿©»öÃæ¤Ë¡¢»×¤¤¤â¤è¤é¤Ì?µ­¹æ?¤òÌÜ·â¤·¤¿¡½¡¼¡£¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û193.5Ëü²óÉ½¼¨,8.2Ëü¤¤¤¤¤Í¤Î?¥é¡¼¥á¥ó¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹?¤½¤ó¤ÊÊó¹ð¤¬£Ø¾å¤òÁû¤¬¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¿©¤Ù¤Æ¤¿¤é¥Ï¡¼¥È·¿¤Î¤Í¤®¡×2025Ç¯8·î24Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤Ä¡¼¡Ê¡÷manju_kowai27¡Ë¤µ¤ó¤¬¤½¤ó¤ÊÒì¤­¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1ÇÕ¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤Î¼Ì¿¿¡£ÌÍ¤Î¾å¤Ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¤¿Íñ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È......¤¢¡¢ËÜÅö¤À¡ª¥Ï¡¼¥È¤Î·Á¤ò¤·¤¿¥Í¥®¤¬¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤ë¡ª¤Ê¤ó¤Æ¸«»ö