ボーイズグループJO1は「K-POPアーティスト」なのか。Apple TV+の新番組『KPOPPED』出演をめぐる指摘にプロデューサー自ら言及した。【写真】JO1白岩瑠姫、スーツから“素肌”がチラリ『KPOPPED』のプロデューサーを務めるイ・ヨンギュ氏は8月29日午前、オンラインインタビューを通じて番組について語った。『KPOPPED』はCJ ENMとApple TV+が共同制作したリアリティ番組で、K-POP界のトップアーティストと海外のポップスターがチー