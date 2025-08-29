外出先から、見守りカメラを覗いてみたら…。留守番中のチワワさんが見せたクセが強すぎる行動、尊すぎる光景は記事執筆時点で234万回を超えて表示されており、3.5万件のいいねが寄せられることとなりました。 【動画：外出先で『見守りカメラ』を確認→留守番中の犬が…ソファーでしていた『可愛すぎる行動』】 外出先で"見守りカメラ"を見てみたら、留守番中の犬が… Xアカウント『@kotubusuke617』に投稿されたのは、