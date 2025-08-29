韓国の前大統領夫人・金建希氏が29日、あっせん収賄などの罪で起訴されました。大統領経験者の妻が起訴されるのは初めてです。【映像】韓国 尹前大統領の妻・金建希氏を起訴尹錫悦前大統領の妻・金建希氏をめぐる不正疑惑を捜査する特別検察官は29日、旧統一教会の元幹部からブランド品を不正に受け取ったあっせん収賄などの罪で、金氏を起訴したと発表しました。特別検察チームは13日に金氏を逮捕しました。その後、取り調