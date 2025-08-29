キャデラックが描く未来のパフォーマンスとラグジュアリーの融合。それが、2025年8月15日にカリフォルニア州カーメルで開催された「The Quail, A Motorsports Gathering」にて初披露のコンセプトカー『Elevated Velocity（エレヴェイテッド・ヴェロシティ）』である。【画像】キャデラックの最新2＋2レイアウトの高性能コンセプトカー「Elevated Velocity（エレヴェイテッド・ヴェロシティ）」（写真13点）本モデルは、キャデラッ