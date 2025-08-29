ライブイベントを収録した劇場版「ＪＡＺＺＮＯＴＯＮＬＹＪＡＺＺ」（９月１９日全国公開）のドルビーアトモス限定先行上映＆先行初日舞台あいさつ実施が２９日、発表された。また、開演前に即完売した“幻の公演Ｔシャツ”の再販が緊急決定した。“日本で最も多忙なドラマー”と称される若き天才・石若駿が、同ライブのために実力派バンド「ＴｈｅＳｈｕｎＩｓｈｉｗａｋａＳｅｐｔｅｔ」を結成。そこにアイナ・