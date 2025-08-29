娘が保育園で友達の靴を隠した？その小さな行為の裏には、3歳の娘が抱える切ない「さみしさ」が隠されていました。園での予期せぬ事態に、主人公あさみは戸惑い、葛藤します。これは、親子の心がつながるお話です。『わが子が上履きを隠した理由』第3話をごらんください。 なつきの「さみしかったから」という言葉から、あさみは自分の何気ない一言が娘の靴隠しに繋がっていたことに気づきます。後悔と罪悪感に苛まれ、母親とし