ネッドの殻は極めて珍しい左巻きだ/Courtesy Giselle Clarkson（ＣＮＮ）ニュージーランドで希少な左巻きのカタツムリを発見した研究者が、全土で恋の相手を探してほしいと呼びかけている。スポットを浴びているのは「ネッド」と名付けられたオスのヒメリンゴマイマイ。一般的なカタツムリの殻が右巻きなのに対し、ネッドの殻は左巻き。これは遺伝子が引き起こす現象で、ヒメリンゴマイマイに表れる確率は４万分の１とされる。これ