9月1日月曜の防災の日を前に、8月29日は「少しでも快適な避難生活」を考えます。東京・港区で開催中の防災をテーマにした展覧会「そのとき、どうする？展 -防災のこれからを見渡す-」です。様々な作品が並ぶ中、今回注目したのはぬいぐるみやタオルなどが入ったボックスです。こちらは避難生活で自分に必要と思うものを事前に入れて、預けておくことで災害時に郵送されるサービスなんです。2024年1月の能登半島地震に関して富山県