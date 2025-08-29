ロシアによるウクライナの首都キーウへの大規模攻撃を受け、ドイツのメルツ首相は、ウクライナのゼレンスキー大統領とロシアのプーチン大統領の会談は実現しないとの見方を示しました。27日から28日にかけて行われた、ロシアによるキーウへの大規模攻撃で、子ども4人を含む23人が死亡、60人以上が負傷しました。これを受けドイツのメルツ首相は28日、フランスのマクロン大統領との首脳会談の場で、「トランプ大統領とプーチン大統