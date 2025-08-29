インバウンドをいかした地域活性化について考える講演会が、大村市で開かれました。 大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」を身につけて登壇したのは、大阪観光局の溝畑 宏理事長です。 （大阪観光局 溝畑 宏理事長） 「大村市は九州の歴史を変えるという意味で、大きな転換期に来ていると思っている」 “インバウンドを生かしたまちづくり” を考える講演会の講師として招かれ、地域の活性化を実