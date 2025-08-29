北朝鮮の金正恩総書記（国務委員長）が26日、楽園（ラグォン）郡浅海養殖事業所と漁村文化住宅地区を視察した。朝鮮中央通信が伝えた。朝鮮労働党中央委員会の趙甬元（チョ・ヨンウォン）書記、金才龍（キム・ジェリョン）、金勇帥（キム・ヨンス）両部長、朴成哲（パク・ソンチョル）、金与正（キム・ヨジョン）の両副部長が同行した。楽園郡浅海養殖事業所は、「朝鮮労働党中央委員会第8期第11回総会で決定された地方発展計画」