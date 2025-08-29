健康づくりのために必要な1日の野菜摂取量として350gと言われたりもしていますが、普段から自炊をされている方でも、意外としっかり摂るのはひと苦労…。ですが、野菜をたっぷり使ったレシピを知っていると、野菜不足を感じた時にとても重宝します。8月31日の「野菜の日」にちなみ、野菜たっぷりメニューをご紹介します。8月31日は「野菜の日」「野菜の日」は、全国青果物商業協同組合連合会など9団体が「もっと野菜のことを知って