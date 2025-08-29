川崎は２９日、クラブでトップチーム、Ｕ―１８の監督を務めた堀井美晴（よしはる）氏（享年７２）が、８月２３日に逝去したことを受け、声明を発表した。「堀井美晴氏は、Ｊ２リーグからの再出発となった２００１年にトップチームの監督を引き受けていただいたほか、２００５年から３年間はＵ―１８の監督として、のちにトップチームに昇格する５選手をはじめ、育成年代の指導に当たっていただきました。ここに故人のご功績