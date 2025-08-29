出張中に思わぬトラブルが起きたとき、その費用はすべて経費として処理できるのでしょうか。特に、交通機関の運休などで急きょ宿泊が必要になった場合、会社が費用を負担してくれるかどうかは気になるところです。 本記事では、そうした予期せぬ出費が経費として認められるかどうかを解説しながら、実務で困らないための備えやポイントについても紹介します。 出張中の新幹線運休で宿泊……この費用は経費になる？