川崎は２９日、ＭＦ家長昭博、ＦＷ小林悠選手、クラブＯＢで現強化部の森谷賢太郎・事業部連携担当が共同で、普段試合観戦が難しい子どもたちと家族をホームゲームに招待すると発表した。この企画は、ｌｏｖｅ．ｆｕｔｂｏｌＪａｐａｎとの協力で行う。家長、小林、森谷氏は、これまで同団体が設立した「１％ＦＯＯＴＢＡＬＬＣＬＵＢ」に参画してきた。この活動は、毎年、年俸や活躍給の１％を寄付し、日本国内で経済的