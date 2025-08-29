いざ、カーマニアの聖地へ！大貴族号こと先代マセラティ・クアトロポルテ・スポーツGT（デュオセレクト）は、新車価格1540万円。それが18年後に200万円まで暴落したのは、誰もが故障を恐れているからだ。そこにロマンを感じて購入したわけだが、そんな私も故障にビクビクしまくっていた。【画像】いざ箱根へ！大貴族号こと先代マセラティ・クアトロポルテ・スポーツGTの雄姿全40枚今回の箱根遠征（編集担当注：撮影にお誘いしま