ボディービルダーでタレント・横川尚隆（３１）の近影に衝撃が走った。２９日までに更新したインスタグラムで「きんにくきんにく〜〜めっちゃきんにく〜〜１１月１日に行われるＪＡＰＡＮＯＰＥＮ２０２５に出場します！！」とつづり、極太の腕筋を見せたショットをアップ。「本気で魂こめて真剣に挑みますさらにでかくなった僕の本気の姿をぜひ見にきてください」と気合い十分だ。１４日の投稿では「やっとちょっとス