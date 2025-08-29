著者・おおえもん(@ooe.mon)さんとその家族が、移住をするために、2年間住んだ東京の一軒家を、買値プラス330万円で売却するまでを描いたお話です。査定では買値マイナス150万円だった家は、買値プラス440万円の価格で売りに出されました。その後三度の内見を経て、ついに購入申込者が現れます。『新築を2年で売って移住した話』第19話をごらんください。 購入申し込みの知らせを受けて、大喜びのおおえもんさん夫婦。次なる試練