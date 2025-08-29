歌手の伍代夏子（63）が28日、自身のインスタグラムを更新。今月納車を報告した新しい愛車で「家族でドライブ」に出かけたことを明かし、夫で歌手・俳優の杉良太郎（81）らとの集合写真や愛車の前で笑顔したショットを公開した。【写真】「新しいキャンピングカーで最高」夫・杉良太郎らとの“家族4ショット”披露の伍代夏子※愛車は2枚目伍代が購入したのは、“ペットと旅するキャンピングカー”を謳ったキャンピングカー『