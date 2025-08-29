【SAUNANCHU〜ととのいの裏方たち〜】東陽町に誕生した「sauna&bathNiHITARU」は、サウナ過疎地といわれてきた江東区に新風を吹き込む存在だ。オープン2年目、その舵を握るのはオーナー兼プロデューサーの“ニヒタル姉さん”こと水上瞳さん。会社員時代の葛藤を乗り越え、次のステージを見据える彼女の視線を追った。最初の2年間は想像もつかない「二刀流」だった。前職は上場企業の広報担当。安定を捨てて起業に踏み出