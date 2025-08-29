名古屋・栄のシンボルの「中部電力ミライタワー」に、地域の歴史や魅力を発信する情報コーナーが設置されています。中部電力ミライタワーの3階に新たに設けられたのは、江戸時代からの名古屋の地図や写真などを使い、歴史や文化を紹介するコーナーです。2026年に開催されるアジア・アジアパラ競技大会を見据え、英語や中国語の表記もされています。また展望台では、スマホでQRコ}