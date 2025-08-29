国土交通省が全国の国道の一部を調査した結果、裾野市の国道に陥没のおそれのある空洞がある、と明らかにしました。道路陥没を巡っては、2025年1月に埼玉県八潮市で発生した陥没事故を皮切りに全国で問題となりました。国交省は、2024年調査対象だった全国およそ3000キロの国道で、地中レーダーなどを使い道路の下に空洞が無いかを調べる調査を実施していました。その結果、道路陥没が起きる可能性が高い空洞が119か所