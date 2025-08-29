韓悳洙被告【ソウル共同】韓国の昨年末の「非常戒厳」を捜査している特別検察官は29日、内乱首謀ほう助などの罪で韓悳洙前首相を在宅起訴した。特別検察官は、韓被告が立場上、尹錫悦前大統領の不法な戒厳令宣言を防ぐことができたとみている。また尹氏の妻、金建希容疑者の不正疑惑を捜査中の特別検察官は29日、あっせん収財などの罪で金容疑者を起訴した。金被告は身柄を拘束された状態で今後公判を受ける。金被告は、親し