【ワシントン＝田中宏幸】米国のトランプ大統領に解任を通告された米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のクック理事は２８日、解任は違法だとして米連邦地方裁判所に提訴し、解任の即時差し止めを求めた。訴状では、ＦＲＢ理事を解任するための「正当な理由」が示されていないと指摘。大統領による理事の解任は「前例のない違法な試み」で、ＦＲＢの独立性を担保する「連邦準備法を覆すものだ」と主張した。クック氏は、パウエル議