※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2025年9月号からの転載です。 バブル期の日本で、爆発的な人気を得た外国人画家がいた。青く煌めく海中を泳ぐイルカ、優しい目をしたウミガメ─。その緻密な描画、幻想的な色彩で一世を風靡した彼は、美術館で鑑賞するものだった絵画を、インテリアへと大衆化させることにも成功する。だが、危うい販売手法が問題視され、いつしかその存在は忘れ去られていく。篠田節子さんの新刊『青の純度』