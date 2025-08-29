J1アビスパ福岡のDF小田逸稀（27）が、右膝の手術を乗り越えて復帰を果たした。23日の清水戦で半年ぶりにベンチ入り。次戦、31日のアウェー柏戦は昨季2得点に絡んだだけに、好印象を抱いて復帰後初出場を目指す。久々に立った真剣勝負の場は、やはり特別だった。ベンチ入りは途中出場した2月22日のG大阪戦以来。小田はその後のトレーニングで負傷し、右膝外側半月板損傷と診断されて3月中旬に手術を受けた。全治6カ月とされた