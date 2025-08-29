イーオンは、「英会話」に関する意識調査の結果を、2025年8月26日に発表した。調査は、2025年7月25日〜28日の期間、全国16歳〜69歳の男女1,000人を対象にインターネットにて実施したもの。 A@イメージ○現在の英会話力は「挨拶・簡単な自己紹介ができるレベル」が最多現在の英会話力について尋ねたところ、「挨拶・簡単な自己紹介ができるレベル」(60.8%)が最多に。次いで、「カジュアルな会話をすることができるレベル」(9.2%)、