カワサキ新「レトロバイク」発表に反響殺到！カワサキは2025年8月8日、レトロなスポーツバイク「W230」のカラーとグラフィックを変更し、同年9月15日に発売すると発表しました。一体どのようなバイクなのか、同車に寄せられた反響とともに紹介します。カワサキ新「レトロバイク」発表に反響殺到！【画像】超カッコいい！ これがカワサキ「新レトロバイク」です！（15枚）W230は、カワサキが製造・販売するスポーツバイク。