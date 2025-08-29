人気漫画『ONE PIECE』の最新話（1158話）の1ページが、作品公式サイトで公開された。冒頭ページは、どん！と「伝説の海賊たちの時代でーー」と切り出され、不機嫌な様子を見せる若いころの大海賊の姿が描かれている。【画像】麦わら！？不機嫌な伝説の海賊公開された『ONE PIECE』最新話の1ページ最新話の全ページは9月1日発売の連載誌『週刊少年ジャンプ』で読むことができる。『ONE PIECE』は、1997年7月22日より『週刊