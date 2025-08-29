西日本政経懇話会9月例会は5日正午から福岡市博多区住吉のグランドハイアット福岡で開催します。共同通信特別編集委員の久江雅彦氏が「参院選後の政局の行方（仮）」と題して講演します。西日本政経懇話会は年会費9万6000円（昼食代含む。代理出席可。お試し料金1万2000円1回限り）。問い合わせは同会事務局＝092（711）5131。