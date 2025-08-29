福岡市の大型商業施設で2020年、客の女性＝当時（21）＝が当時15歳だった元少年（20）に刺殺された事件から28日で5年がたった。国や元少年の母親を相手取った訴訟が続く中、県内に住む女性の母親がコメントを発表し「時間がたつにつれ悲しみは深まる。考えるほど理不尽で悔しい思いでいっぱいです」と胸の内を明かした。元少年は少年院を仮退院した2日後の20年8月28日、商業施設で包丁を盗み、買い物中の女性の後をつけ、女子