福岡県築上町長選（来年1月20日告示、同25日投開票）に、新人で元町課長の古市照雄氏（55）が28日、無所属で立候補することを表明した。出馬表明は3人目。古市氏は記者会見で「役場に30年勤務し町への愛着は強い。人口減少など課題はあるが、子どもたちが自慢し、住民が誇りを持てる町にしたい」と強調した。振興策として、高速道路などのインフラを生かした企業誘致や、ふるさと納税による税収増を挙げた。古市氏は町出身。建