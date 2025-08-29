timeleszの原嘉孝が、きょう29日発売のビジュアルブック『FINEBOYS+plus OYASUMI（ファインボーイズ プラスオヤスミ）』（日之出出版）表紙に登場した。【写真】ベッドでリラックス…“キュン”感満載の原嘉孝同誌は、男性ファッション誌『FINEBOYS』から誕生したビジュアルブック。忙しい1日の終わりに迎える、ほっと一息つける夜の時間「OYASUMI前」を、自分らしく、そしてちょっぴりおしゃれに過ごすための空間づくりを提