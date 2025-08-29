特殊詐欺の被害を未然に防止した静岡県西伊豆町の郵便局員に8月28日、警察から感謝状が贈られました。 【写真を見る】「お客の財産を守ることができ良かった」特殊詐欺の被害を未然に防止 郵便局員に警察から感謝状＝静岡・下田警察署 感謝状が贈られたのは、西伊豆町の仁科郵便局に勤める佐久間正利さん（41）です。佐久間さんは、2025年5月、窓口を訪れた70代の女性がSNSで知り合った相手に金を振り込もうとしていたことから特