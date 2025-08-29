静岡県伊東市の田久保真紀市長が8月29日、伊東市の定例記者会見に出席しましたが、一連の学歴詐称疑惑についてや停滞、混乱する市政の事案についての質問には応じませんでした。 田久保市長を巡っては定例記者会見の前日である8月28日に、市からの発表事項以外に関しての質問には答えない意向を幹部職員らに示していました。 田久保市長は会見冒頭、報道陣から「自身の学歴詐称疑惑や市政の停滞・混乱についての説明がはたされて