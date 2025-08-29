韓国の尹錫悦前大統領の妻、金建希氏があっせん収賄などの疑いで逮捕された事件で、捜査当局が関係先を捜索したところ、政府高官から贈られたとみられる「金の亀」が見つかったと、韓国メディアは伝えました。尹前大統領の妻、金建希氏は今月、韓国の特別検察官にあっせん収賄などの疑いで逮捕されました。韓国メディアによりますと、特別検察官が金夫人の関係先を捜索したところ、金庫から「金の亀」が見つかったということです。