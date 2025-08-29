8月29日未明、浜松市中央区で住宅1棟を全焼する火事があり、焼け跡から2人の遺体が見つかりました。 【写真を見る】「火が見える。平屋が燃えている」未明に住宅全焼、焼け跡から2人の遺体 住人の60代夫婦か＝浜松市中央区【続報】 29日午前2時半頃、浜松市中央区新橋町で「火が見える。平屋が燃えている」などと、近所に住む人や通行人から消防に通報がありました。 警察と消防によりますと、火は木造平屋建ての住宅を全焼し、