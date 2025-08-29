林芳正官房長官は29日の記者会見で、日本、インド両政府が双方の人材交流を5年間で50万人に増やす目標を巡り、移民政策につながるとの交流サイト（SNS）上の懸念を打ち消した。「インド国籍者に対し入国要件や基準を緩和したり、特別な枠を設定したりすることは想定していない」と述べた。石破茂首相とインドのモディ首相は29日に予定する首脳会談で、今後10年の具体的な協力の方向性を示す「共同ビジョン」を策定し、人材交流