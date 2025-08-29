北海道苫小牧市の工場で2025年8月29日、作業事故が発生し、苫小牧市に住む会社員・十文字貴文さん（47）が死亡しました。作業事故があったのは、苫小牧市入船町2丁目にあるセメント会社の工場です。29日午前5時半ごろ、工場の関係者から「3メートルくらいの高さから従業員が落ちて出血多量」と消防に通報がありました。十文字さんは頭部から出血していて、心肺停止の状態で病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されま